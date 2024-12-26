На Закарпатті переправники ухилянтів замаскувалися під траурний кортеж

фото: ДПСУ

Прикордонники викрили чергову схему незаконного переправлення осіб через державний кордон, який дивує своїм цинізмом. Переправники замаскувалися під похоронний кортеж

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Держприкордонслужбу.

Зокрема, як розповіли у прикордонному відомстві, переправники намагалися провезти двох ухилянтів через кордон, прикинувшись учасниками траурного кортежу, що супроводжував тіло загиблого військового. Навіть вивісили прапор на авто.

За свої "послуги" перевізники просили з чоловіків по 18 тисяч доларів.

Коли прикордонники викрили обман, один із перевізників спробував наїхати на наряд, а "клієнтам" наказав вистрибнути з авто.

Прикордонникам вдалося затримати усіх порушників.

Нагадаємо, раніше правоохоронці Закарпатської області затримали місцевого жителя, який планував через річку переправити до Румунії групу військовозобов’язаних громадян України.