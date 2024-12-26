У Запоріжжі затримали посередника в "схемі" встановлення фіктивної інвалідності чоловікам

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Житель Запоріжжя за гроші обіцяв чоловікові призовного віку допомогти отримати висновок ВЛК про непридатність до військової служби

Про це повідомляє пресслужба поліції, інформує RegioNews.

Запоріжець погодився за гроші шукати чоловіків, які хочуть уникнути мобілізації. На початку грудня він знайшов "клієнта" і пообіцяв допомогти пройти медкомісію, щоб отримати довідку про непридатність до служби.

Фігуранта затримали 20 грудня під час отримання обумовленої частини хабаря в 3000 доларів.

Правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків та вилучили 12 200 доларів, 9400 євро, більше 450 000 гривень, мобільні телефони, ноутбуки, чорнові записи, медичну документацію й інші речові докази.

Затриманому оголосили підозру. 52-річному чоловіку загрожує від 5 до 10 років тюрми, з конфіскацією майна.

Правоохоронці встановлюють організаторів схеми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Прикарпатті двоє лікарів допомагали "відкосити" від мобілізації за 10 тисяч доларів.