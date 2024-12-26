На Закарпатті засудили винуватця ДТП, у якій загинула дитина

фото: прокуратура

Жителя Мукачівського району визнали винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що призвело до смерті дитини

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

У червні цього року чоловік скоїв ДТП у селі Руське Мукачівського району. На автомобілі "ВАЗ" він не впорався з керуванням і виїхав на узбіччя, де збив пішоходів – 27-річну жінку з новонародженою донькою та 6-річну дівчинку.

Від отриманих травм дівчинка загинула на місці ДТП, інших постраждалих госпіталізували.

Одразу після аварії водія затримали правоохоронці. У крові чоловіка виявили 2,90 проміле алкоголю.

На вирок чоловік очікував під вартою. Суд призначив йому покарання в 7 років тюрми.

Нагадаємо, 22 грудня на Тернопільщині водій легковика збив двох дітей на тротуарі.