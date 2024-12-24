07:10  24 грудня
В Україну намагались ввезти вироблену в РФ Казанську ікону Божої Матері
03:15  24 грудня
Молодик із Харкова, який убив свою 10-річну сестру, матір і дідуся, отримав довічне
07:40  24 грудня
На озброєння ЗСУ надійшов бойовий модуль-кулемет "Wolly"
UA | RU
UA | RU
24 грудня 2024, 10:26

На Закарпатті заарештували посібника ухилянтів

24 грудня 2024, 10:26
Читайте также на русском языке
Фото: Відділ комунікації поліції у Закарпатській області
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці Закарпатської області затримали місцевого жителя, який планував через річку переправити до Румунії групу військовозобов’язаних громадян України.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Закарпатській області.

За інформацією правоохоронців, ліквідована ще одна схема незаконного переправлення через державний кордон України військовозобов’язаних чоловіків, що діяла у Рахівському районі на Закарпатті.

Як з'ясувалося, під час оперативних дій співробітники Рахівського районного відділу поліції встановили, що до організації каналу причетний 50-річний мешканець села Ділове. Свої послуги чоловік оцінював від 10 до 15 тисяч доларів з особи. Ухилянту за його маршрутом мали перетинати кордон України через річку Тиса.

Поліцейські затримали причетного до злочину фігуранта затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

В Нацполіції зазначили, що за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України було відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України.

Зараз правоохоронні органи продовжують оперативні заходи для встановлення інших учасників схеми. Слідство у справі триває.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники викрили організаторів незаконного каналу переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон. Переправника з "клієнтами", один із яких ледь не загинув під час погоні, затримали.

Перед цим на Одещині шестеро чоловіків намагалися втекти за кордон за вказівками організатора – адміністратора каналу в Telegram.

прикордонники поліція Закарпаття
23 грудня 2024
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Україна почала масове виробництво ракет-дронів, що здатні долітати на досить великі відстані вглиб росії для ураження там усіляких військових об'єктів. Точні характеристики цих новітніх розробок трима...
18 грудня 2024
Ескалація, заморозка чи мир: чого чекати Україні у 2025 році
Безсумнівно, наступного року Україну чекає низка внутрішньо- та зовнішньополітичних змін. Викликані вони насамперед будуть зміною політичного ландшафту у Сполучених Штатах Америки – найголовнішого пар...
11 грудня 2024
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
1 грудня 2024 року у Києві нарешті відкрили для руху приватного транспорту Подільський міст, що з’єднує два береги Дніпра. На цю подію містяни очікували кілька десятків років, а сам міст вже давно отр...
09 грудня 2024
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Держава захистила військових та їхні родини від судових тяжб під час воєнного стану, але чомусь для судді Новака закон не писаний
Вночі ППО збила 36 російських "шахедів" та БпЛА інших типів
24 грудня 2024, 10:25
На Луганщині українські бійці знищили САУ та бронетехніку росіян
24 грудня 2024, 10:15
Окупанти вбили мешканця Херсонщини, поранені двоє цивільних
24 грудня 2024, 09:45
Росіяни вдарили "шахедами" по фермі на Сумщині: постраждали тварини
24 грудня 2024, 09:28
За добу ЗСУ ліквідували понад 1600 російських окупантів
24 грудня 2024, 09:10
Окупанти атакували БпЛА громаду на Миколаївщині
24 грудня 2024, 08:55
Росіяни скинули на Запорізьку область понад 30 авіабомб: зруйновані об'єкти інфраструктури
24 грудня 2024, 08:43
На Дніпропетровщині зенітники збили 7 російських БпЛА, — ОВА
24 грудня 2024, 08:25
У Херсоні чоловік задушив свою рідну матір
24 грудня 2024, 08:10
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Ескалація, заморозка чи мир: чого чекати Україні у 2025 році
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Олексій Голобуцький
Олексій Кущ
Всі блоги »