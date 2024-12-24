На Закарпатті заарештували посібника ухилянтів

Фото: Відділ комунікації поліції у Закарпатській області

Правоохоронці Закарпатської області затримали місцевого жителя, який планував через річку переправити до Румунії групу військовозобов’язаних громадян України.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Закарпатській області.

За інформацією правоохоронців, ліквідована ще одна схема незаконного переправлення через державний кордон України військовозобов’язаних чоловіків, що діяла у Рахівському районі на Закарпатті.

Як з'ясувалося, під час оперативних дій співробітники Рахівського районного відділу поліції встановили, що до організації каналу причетний 50-річний мешканець села Ділове. Свої послуги чоловік оцінював від 10 до 15 тисяч доларів з особи. Ухилянту за його маршрутом мали перетинати кордон України через річку Тиса.

Поліцейські затримали причетного до злочину фігуранта затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

В Нацполіції зазначили, що за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України було відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України.

Зараз правоохоронні органи продовжують оперативні заходи для встановлення інших учасників схеми. Слідство у справі триває.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники викрили організаторів незаконного каналу переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон. Переправника з "клієнтами", один із яких ледь не загинув під час погоні, затримали.

Перед цим на Одещині шестеро чоловіків намагалися втекти за кордон за вказівками організатора – адміністратора каналу в Telegram.