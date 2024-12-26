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26 декабря 2024, 15:05

На Закарпатье переправщики уклонистов замаскировались под траурный кортеж

26 декабря 2024, 15:05
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фото: ГПСУ
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Пограничники разоблачили очередную схему незаконной переправки лиц через государственную границу, которая удивляет своим цинизмом. Переправщики замаскировались под похоронный кортеж.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

В частности, как рассказали в пограничном ведомстве, переправщики пытались провезти двух уклонистов через границу, притворившись участниками траурного кортежа, сопровождавшего тело погибшего военного. Даже вывесили флаг на автомобиле.

За свои "услуги" перевозчики просили с мужчин по 18 тысяч долларов.

Когда пограничники разоблачили обман, один из перевозчиков попытался наехать на наряд, а "клиентам" приказал выпрыгнуть из авто.

Пограничникам удалось задержать всех нарушителей.

Напомним, ранее правоохранители Закарпатской области задержали местного жителя, который планировал через реку переправить в Румынию группу военнообязанных граждан Украины.

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