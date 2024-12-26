На Закарпатье переправщики уклонистов замаскировались под траурный кортеж
Пограничники разоблачили очередную схему незаконной переправки лиц через государственную границу, которая удивляет своим цинизмом. Переправщики замаскировались под похоронный кортеж.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
В частности, как рассказали в пограничном ведомстве, переправщики пытались провезти двух уклонистов через границу, притворившись участниками траурного кортежа, сопровождавшего тело погибшего военного. Даже вывесили флаг на автомобиле.
За свои "услуги" перевозчики просили с мужчин по 18 тысяч долларов.
Когда пограничники разоблачили обман, один из перевозчиков попытался наехать на наряд, а "клиентам" приказал выпрыгнуть из авто.
Пограничникам удалось задержать всех нарушителей.
Напомним, ранее правоохранители Закарпатской области задержали местного жителя, который планировал через реку переправить в Румынию группу военнообязанных граждан Украины.