На Закарпатье переправщики уклонистов замаскировались под траурный кортеж

фото: ГПСУ

Пограничники разоблачили очередную схему незаконной переправки лиц через государственную границу, которая удивляет своим цинизмом. Переправщики замаскировались под похоронный кортеж.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

В частности, как рассказали в пограничном ведомстве, переправщики пытались провезти двух уклонистов через границу, притворившись участниками траурного кортежа, сопровождавшего тело погибшего военного. Даже вывесили флаг на автомобиле.

За свои "услуги" перевозчики просили с мужчин по 18 тысяч долларов.

Когда пограничники разоблачили обман, один из перевозчиков попытался наехать на наряд, а "клиентам" приказал выпрыгнуть из авто.

Пограничникам удалось задержать всех нарушителей.

Напомним, ранее правоохранители Закарпатской области задержали местного жителя, который планировал через реку переправить в Румынию группу военнообязанных граждан Украины.