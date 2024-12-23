фото: ДПСУ

На Закарпатті прикордонники викрили організаторів незаконного каналу переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон. Переправника з «клієнтами», один із яких ледь не загинув під час погоні, затримали

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Співробітники оперативно-розшукового відділу "Тячів" Мукачівського прикордонного загону виявили злочинну схему, в рамках якої двоє жителів Закарпаття планували перевезти до Румунії річкою Тиса трьох чоловіків з Донецької, Дніпропетровської та Київської областей.

Один із перевізників на автомобілі Volkswagen T5 намагався доставити своїх "клієнтів" до кордону. На контрольному посту прикордонники подали сигнал про зупинку, але водій проігнорував вимогу та на великій швидкості помчав у бік села Нижня Апша. Зазначається, що своїми діями він створив загрозу життю військовослужбовців.

Під час переслідування втікач втратив контроль над авто й влетів у бетонний стовп. Після вчинення аварії чоловік намагався втекти пішки, але його затримали.

Внаслідок ДТП один із пасажирів, житель Донеччини, отримав серйозні травми. Його доставили до лікарні з численними переломами та забоями. Чоловік провів добу у реанімації, наразі його стан стабільний.

Також в автомобілі перебували ще двоє пасажирів: мешканці міст Вишневе та Кривий Ріг. Вони зізналися, що мали намір незаконно перетнути кордон. За цю "послугу" один із чоловіків заплатив 12 тисяч доларів, а іншому подорож вартістю 9,5 тисяч євро оплатила його мати. Чи встиг передати гроші третій ухилянт, з'ясувати поки що не вдалося через його стан здоров’я.

Під час огляду багажника мікроавтобуса правоохоронці знайшли рятувальні жилети та гідрокостюми, які зловмисники, ймовірно, планували використати для переправлення через Тису.

Виявилося, що затриманий водій одягнув форму поліцейського, а його автомобіль був стилізований під інкасаторський, із зеленою смугою на білому кузові. У такий спосіб зловмисник сподівався не викликати підозри у прикордонників.

Крім того, правоохоронці встановили ще одного фігуранта, причетного до даної схеми переправлення військовозобов’язаних чоловіків.

Його і водія затримали та вже повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон.

Нагадаємо, на Одещині шестеро чоловіків намагалися втекти за кордон за вказівками організатора – адміністратора каналу в Telegram.