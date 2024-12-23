фото: ДПСУ

Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо заступника начальника одного з відділень пункту пропуску "Краківець" Держприкордонслужби та інспектора, які допомогли незаконно виїхати за кордон 27 чоловікам призовного віку. Обвинувальний акт направлений до суду

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Посадовець допомагав безперешкодно перетнути кордон громадянам з підробленими посвідченнями про ІІІ групу інвалідності. Він особисто зустрічав автомобілі з такими "клієнтами", скеровував їх поза чергою в одну із вільних смуг руху, забирав їхні паспорти та посвідчення і передавав їх інспектору, який не був обізнаний зі злочинними намірами свого начальника.

Посадовець запевняв, що ці особи перебувають "на контролі" у вищого керівництва і потрібно зробити все, аби вони якнайшвидше перетнули кордон. За його вказівкою інспектор не проводив належної перевірки документів, вносив відомості про них до бази даних осіб, які мають законні підстави для перетину кордону. Після цього чоловіки законно виїжджали до Польщі.

Впродовж травня-червня цього року за такою схемою за кордон потрапили 27 громадян призовного віку.

Заступнику начальника відділення пункту пропуску загрожує до 7 років тюрми. Його відсторонили від виконання обов’язків та перевели на інше місце служби.

Зазначається, що інспектор пункту пропуску, який усіляко сприяв проведенню розслідування, підписав угоду про визнання винуватості у несанкціонованій зміні інформації (ч. 1, 3 ст. 362 КК України).

Нагадаємо, посадовця ДПСУ та інспектора затримали правоохоронці у жовтні.