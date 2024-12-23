фото: ГПСУ

На Закарпатье пограничники разоблачили организаторов незаконного канала переправки военнообязанных мужчин через государственную границу. Переправщика с «клиентами», один из которых едва не погиб во время погони, задержали

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Сотрудники оперативно-розыскного отдела "Тячев" Мукачевского пограничного отряда обнаружили преступную схему, в рамках которой двое жителей Закарпатья планировали перевезти в Румынию по реке Тиса троих мужчин из Донецкой, Днепропетровской и Киевской областей.

Один из перевозчиков на автомобиле Volkswagen T5 пытался доставить своих "клиентов" в границу. На контрольном посту пограничники подали сигнал об остановке, но водитель проигнорировал требование и на большой скорости помчался в сторону села Нижняя Апша. Отмечается, что своими действиями создал угрозу жизни военнослужащих.

Во время преследования беглец потерял контроль над автомобилем и влетел в бетонный столб. После совершения аварии мужчина пытался скрыться пешком, но его задержали.

В результате ДТП один из пассажиров, житель Донецкой области, получил серьезные травмы. Его доставили в больницу с многочисленными переломами и ушибами. Муж провел сутки в реанимации, сейчас его состояние стабильное.

Также в автомобиле находились еще два пассажира: жители городов Вишневое и Кривой Рог. Они признались, что намеревались незаконно пересечь границу. За эту "услугу" один из мужчин заплатил 12 тысяч долларов, а другому путешествие стоимостью 9,5 тысячи евро оплатила его мать. Успел ли передать деньги третий уклонист, выяснить пока не удалось из-за его состояния здоровья.

Во время осмотра багажника микроавтобуса стражи порядка нашли спасательные жилеты и гидрокостюмы, которые злоумышленники, вероятно, планировали использовать для переправки через Тису.

Оказалось, что задержанный водитель надел форму полицейского, а его автомобиль был стилизован под инкассаторский с зеленой полосой на белом кузове. Таким образом, злоумышленник надеялся не вызвать подозрения у пограничников.

Кроме того, правоохранители установили еще одного фигуранта, причастного к данной схеме переправки военнообязанных мужчин.

Его и водителя задержали и уже сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу.

Напомним, в Одесской области шесть мужчин пытались бежать за границу по указаниям организатора – администратора канала в Telegram.