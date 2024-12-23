фото: ДПСУ

Прикордонники у Роздільнянському районі на Одещині запобігли спробі незаконного переправлення за кордон групи чоловіків призовного віку

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

За допомогою технічних засобів та службового собаки Діка прикордонники виявили порушників неподалік українсько-молдовського кордону.

Чоловіки намагалися перетнути придністровський сегмент кордону за вказівками організатора – адміністратора телеграм-каналу. Той дистанційно інструктував їх щодо "безпечного" маршруту. У разі успішного переправлення організатор планував отримати від 5 до 10 тисяч доларів з кожного "клієнта" на банківську картку.

Шістьох "мандрівників" – жителів Київської та Одеської областей – затримали. Щодо них склали адмінпротоколи, справи скеровані до суду.

Нагадаємо, раніше на Львівщині затримали організатора переправлення чоловіків за кордон. Свої "послуги" він оцінив у 15 тисяч євро та 2 тисячі доларів з людини.