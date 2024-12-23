фото: ДПСУ

Близько 50 людей загинули, намагаючись перетнути кордон вплав через річку Тиса від початку повномасштабного вторгнення РФ

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає RegioNews із посиланням на Укрінформ.

"Все ще є відчайдухи, які обирають для себе лінію кордону, яка проходить по річках, для того, щоб намагатися перетнути кордон вплав, зокрема гірськими річками, що найбільше несуть загрозу для життя й здоров’я людей. Наприклад, річка Тиса, на жаль, уже забрала за час дії воєнного стану близько 50 життів людей, які у незаконний спосіб намагалися перетнути кордон саме на цій ділянці", – розповів він.

Демченко також додав, що щодня прикордонники фіксують спроби незаконного перетину кордону, хоча з початку зими таких випадків поменшало.

"Щодня прикордонні наряди та оперативні групи затримують порушників і відслідковують тих, хто ще на підступах до державного рубежу для незаконного перетину. Викриваються схеми, організатори, посібники, які обіцяють людям сприяння в незаконному перетині кордону. Але починаючи з липня йде тенденція до зменшення таких спроб. Зараз цьому допомагають погодні умови, адже зниження температури, сніг не дозволяють безперешкодно навіть дістатися лінії кордону. Адже неодноразово прикордонники виявляли людей з переохолодженням, які обирали для себе такі небезпечні мандрівки для того, щоб перетнути кордон у незаконний спосіб", – додав речник ДПСУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що житель Дніпропетровщини намагався незаконно потрапити до Румунії, але заблукав у горах і змерз. Чоловіка розшукали прикордонники спільно з рятувальниками.