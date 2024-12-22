фото: ДПСУ

У пункті пропуску на Львівщині прикордонники виявили 22-річного жителя Києва, який намагався виїхати з України, видаючи себе за жінку

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Молодик надав на перевірку паспорт із жіночими даними, але документи викликали у прикордонників підозру через явні ознаки підробки.

Під час перевірки з’ясувалося, що за "образом" Олександри ховається киянин на ім’я Андрій, який раніше жив звичайним сімейним життям, але напередодні розлучився. Попри це, серед пасажирів автобуса виявили його колишню дружину.

Прикордонники повідомили про випадок поліцію через підробку документів (ст. 358 КК України). Молодика повернули в Україну, а його екс-дружина без перешкод перетнула кордон.

Нагадаємо, раніше на Львівщині затримали організатора переправлення чоловіків за кордон. Свої "послуги" він оцінив у 15 тисяч євро та 2 тисячі доларів з людини.