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17 грудня 2024, 04:20

В Ужгороді в палаючому будинку загинула жінка

17 грудня 2024, 04:20
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фото: ДСНС України у Закарпатській області
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Трагедія трапилася у неділю вранці, 15 грудня, на вулиці Болотинській в Ужгороді. Внаслідок пожежі загинула пенсіонерка

Про це інформує RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Закарпатській області.

За наявними даними, близько 05:15 в будинку, в якому проживала самотня 76-річна жінка, сталася пожежа. Рятувальники в спецапаратах зайшли всередину оселі та виявили в одній з кімнат непритомну власницю. Потерпілу винесли назовні та передали медикам.

"Попри старання лікарів, які проводили реанімаційні заходи, повернути жінку до життя не вдалось", — йдеться в повідомленні.

Вогнеборці ліквідували пожежу за менш ніж за пів години. Наразі правоохоронці встановлюють причину виникнення займання.

Нагадаємо, 15 грудня в селі Богданівці Хмельницького району загорівся житловий будинок. Внаслідок пожежі є загиблий та постраждала.

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