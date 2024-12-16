фото: ДСНС

Пожежа виникла 16 грудня близько десятої ранку в одній із дев’ятиповерхівок у Житомирі

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

В квартирі на шостому поверсі горіло майно. В осередку пожежі на підлозі в коридорі вогнеборці виявили тіло чоловіка без ознак життя.

Рятувальники евакуювали з верхніх та нижніх поверхів двох мешканців.

Пожежу ліквідували. Усі обставини встановлюються.

Нагадаємо, нещодавно на Вінниччині 5 людей отруїлися чадним газом,серед них — 3 дітей.