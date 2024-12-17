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17 декабря 2024, 04:20

В Ужгороде в пылающем доме погибла женщина

17 декабря 2024, 04:20
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фото: ГСЧС Украины в Закарпатской области
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Трагедия произошла в воскресенье утром, 15 декабря, на улице Болотинской в Ужгороде. В результате пожара погибла пенсионерка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу ГСЧС Украины в Закарпатской области.

По имеющимся данным, около 05:15 в доме, в котором проживала одинокая 76-летняя женщина, произошел пожар. Спасатели в спецаппаратах зашли внутрь дома и обнаружили в одной из комнат владелицу без сознания. Пострадавшую вынесли наружу и передали медикам.

"Несмотря на старания врачей, которые проводили реанимационные мероприятия, спасти женщину не удалось", — говорится в сообщении.

Огнеборцы ликвидировали пожар за менее чем за полчаса. Правоохранители устанавливают причину возникновения пожара.

Напомним, 15 декабря в селе Богдановцы Хмельницкого района загорелся жилой дом. В результате пожара есть погибший и пострадавший.

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