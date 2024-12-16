У Вінниці троє людей отруїлися чадним газом
У Вінниці рятувальники зафіксували чергові випадки отруєння людей чадним газом
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС.
Зокрема, як зазначається у повідомленні, постраждалі - люди віком 81, 71 та 59 років. Їх доставили до лікарні.
За попередніми даними, причина отруєння – неправильно змонтоване газове обладнання.
У рятувальному відомстві нагадали, що симптоми отруєння чадним газом - це головний біль, нудота, прискорене дихання, слабкість, відчуття втоми і запаморочення.
Нагадаємо, нещодавно на Вінниччині 5 людей отруїлися чадним газом, серед них — 3 дітей.
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