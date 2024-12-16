На Хмельниччині горів житловий будинок: загинув чоловік, постраждала жінка

фото: ДСНС України у Хмельницькій області

Трагічна подія сталася вчора, 15 грудня, в селі Богданівці Хмельницького району. Внаслідок пожежі є загиблий та постраждала

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Хмельницькій області, передає RegioNews.

Відомо, що пожежа виникла в житлового будинку. Полум'я розповсюдилося на площі 40 квадратних метрів. Вогнеборці ліквідували займання.

"На жаль, під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка 1963 року народження. Також на пожежі отримала травми жінка 1936 року народження", – йдеться у повідомленні.

Наразі фахівці встановлюють причину займання.

Зазначається, що 15 грудня на території Хмельницької області сталися п’ять пожеж. Надзвичайники оперативно їх ліквідували.

Нагадаємо, в ніч на 15 грудня у селищі Теофіполь Хмельницького району спалахнула приватна пекарня. Вогонь розповсюдився на площу 250 квадратних метрів.