На Сумщині СБУ викрила двох "благодійників", які переправляли через кордон чоловіків

фото: СБУ

Служба безпеки України викрила на Сумщині двох засновників благодійного фонду та їхніх спільників, які організували схему ухилення від мобілізації

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається у повідомленні, представники благодійного фонду виготовляли фейкові документи для виїзду за кордон під виглядом волонтерів.

За хабарі фігуранти допомагали чоловікам сховатися від призову на підставі підроблених документів, зазначили в Службі безпеки.

Затриманим повідомлено про підозру, їм загрожує до дести років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Чернігівщині викрила депутатку міськради, яка сприяла незаконному зарахуванню військовозобов’язаних на навчання до місцевого коледжу.