фото: ДПСУ

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Усі затримані – чоловіки призовного віку: 3 жителів Івано-Франківської області та по 2 жителі Миколаївської, Дніпропетровської, Сумської та Одеської областей.

Чоловіки прямували до Румунії в обхід пунктів пропуску, однак не врахували кілька факторів. Найголовніший ­­– це той, що прикордонники патрулюють кордон за будь-яких погодних умов і вдень, і вночі.

"А ще, що це може бути досить небезпечно, адже навіть ведмеді ще не залягли в зимову сплячку, про що свідчать сліди, які виявили прикордонники під час охорони держаного кордону", – зазначили у ДПСУ.

Крім того, днем раніше на західній ділянці кордону значно погіршилися погодні умови – випав сніг, а у горах вночі температура опускалася до мінусових показників.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині прикордонники затримали двох чоловіків, які хотіли переплисти Дністер на надувних матрацах.