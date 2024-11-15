У Києві правоохоронець за 10 тисяч доларів допомагав чоловікам потрапити до Угорщини
Підозру отримав столичний правоохоронець, який переправляв через кордон чоловіків призовного віку
Про це передає RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.
Фігурант через соцмережі знаходив клієнтів, які хотіли незаконно виїхати до Європи та за 10 тисяч доларів пропонував їм допомогу у "вирішення питання". Зокрема, двом киянам призовного віку правоохоронець наказав залишити пакунки з грошима у визначеному місці у Києві серед сміттєвих контейнерів. Пізніше він зустрів їх на автомобілі в іншій локації та повіз до Мукачева, де викликав таксі та пояснив водієві, як довезти чоловіків до околиці одного з сіл поблизу кордону з Угорщиною.
Від цього села хлопці, за вказівками правоохоронця, пішки вирушили у бік кордону. Проте їх затримали прикордонники та склали протоколи про спробу незаконного перетину кордону.
Правоохоронцю повідомили про підозру. Йому загрожує до 9 років тюрми.
Суд взяв фігуранта під варту з можливістю внесення застави.
Під час обшуків в автомобілі ділка виявили номерні знаки-прикриття.
Розслідування триває, встановлюються інші можливі учасники злочинної схеми та факти протиправної діяльності.
Нагадаємо, правоохоронці викрили в одному з Донецьких судів схему уникнення від мобілізації через фіктивне розлучення та встановлення опіки над дітьми. Організував її помічник одного з суддів, колишній правоохоронець.