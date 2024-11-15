фото: ДБР

Про це передає RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Фігурант через соцмережі знаходив клієнтів, які хотіли незаконно виїхати до Європи та за 10 тисяч доларів пропонував їм допомогу у "вирішення питання". Зокрема, двом киянам призовного віку правоохоронець наказав залишити пакунки з грошима у визначеному місці у Києві серед сміттєвих контейнерів. Пізніше він зустрів їх на автомобілі в іншій локації та повіз до Мукачева, де викликав таксі та пояснив водієві, як довезти чоловіків до околиці одного з сіл поблизу кордону з Угорщиною.

Від цього села хлопці, за вказівками правоохоронця, пішки вирушили у бік кордону. Проте їх затримали прикордонники та склали протоколи про спробу незаконного перетину кордону.

Правоохоронцю повідомили про підозру. Йому загрожує до 9 років тюрми.

Суд взяв фігуранта під варту з можливістю внесення застави.

Під час обшуків в автомобілі ділка виявили номерні знаки-прикриття.

Розслідування триває, встановлюються інші можливі учасники злочинної схеми та факти протиправної діяльності.

Нагадаємо, правоохоронці викрили в одному з Донецьких судів схему уникнення від мобілізації через фіктивне розлучення та встановлення опіки над дітьми. Організував її помічник одного з суддів, колишній правоохоронець.