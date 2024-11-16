На Закарпатье задержали хромого киевлянина, чудом исцелившегося вблизи Словакии

фото: ГПСУ

Военнослужащие Чопского отряда остановили в нескольких сотнях метров от государственного рубежа 22-летнего «хромого» киевлянина. Парень направлялся в Словакию с костылем

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Нарушитель намеревался незаконно пересечь госграницу неподалеку от отдела "Большой Березный".

Парень придумал приехавший на Закарпатье "легенду", чтобы посетить могилы родственников. Для правдивости он приобрел букет цветов. Молодой человек прихватил с собой костыль и делал вид, что хромает, чтобы не привлекать внимание местных жителей и правоохранителей.

Пограничники заметили подозрительного незнакомца на автобусной станции "Большой Березный". Когда парень обошел местное кладбище и вышел за пределы города, его остановили.

Киевлянин сначала убеждал, что шел навестить могилы родных. Однако, затруднился ответить кто из его семьи и где именно похоронен.

"После разговора с пограничниками он признался в настоящих намерениях – попасть в Словакию незаконным способом. Он также рассказал, что на самом деле костыль ему нужен был сугубо с целью маскировки", – говорится в сообщении.

Молодого человека доставили в пограничное подразделение, где на него составили админпротокол за попытку незаконного пересечения государственной границы.

Напомним, на Закарпатье 18-летний юноша из села Белки Хустского района планировал "подработать" на переправке мужчины в Венгрию.