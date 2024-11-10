фото: ДПСУ

На околиці Ужгорода прикордонники Чопського загону виявили та затримали групу порушників. Четверо чоловіків призовного віку намагалися незаконно перетнути кордон зі Словаччиною

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Ухилянтами виявилися мешканці Донецької області.

Рух чоловіків виявили за допомогою дрона, який зафіксував їх наближення до кордону. Зловмисників зупинили на околиці Ужгорода, за 300 метрів від державного рубежу.

"Один із затриманих не мав при собі документів. Усі четверо виявилися мешканцями Донеччини. Під час допиту вони зізналися, що готувалися до нелегального "походу" близько тижня, обравши, як їм здавалося, "найлегший" маршрут", – йдеться у повідомленні.

На порушників склали адмінпротоколи за спробу незаконного перетинання державного кордону України.

Нагадаємо, правоохоронці за добу ліквідували на Закарпатті дві схеми незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків через держкордон до Румунії.