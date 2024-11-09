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Правоохоронці за добу ліквідували на Закарпатті дві схеми незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків через держкордон

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Одна зі схем функціонувала в межах села Ділове. Її організував житель Донеччини. Фігурант підшукував охочих покинути межі держави та за 8000 доларів допомагав їм у цьому.

У послуги ділка входило поселення клієнта в будинок, проведення інструктажу та перевезення його через блокпости в межах району до місця незаконного перетину кордону. За схемою фігуранта, при під’їзді до річки клієнт мав вискочити з авто та, без будь-яких засобів захисту і спецкостюмів, стрибнути у водойму, щоб перепливти її та втекти до Румунії.

Правоохоронці встановили, що ділок планує переправити за такою схемою чергового чоловіка та впіймали його на "гарячому". У нього вилучили автівку, мобільний телефон та гроші, отримані від клієнта.

Фігуранта затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Ще один канал незаконного перетину держкордону викрили правоохоронці в селі Богдан. Там, за схемою ділків, військовозобов’язаним проводили інструктаж та надавали необхідні геолокації на онлайн-картах для успішної втечі. Надалі клієнтів на квадроциклах підвозили в гори, звідки вони вже самостійно мали покинути межі держави.

Фігурантів, причетних до незаконного переправлення, затримали у місті Рахів. Вони саме транспортували клієнтів до села Богдан для незаконної втечі.

У зловмисників вилучили автомобіль, квадроцикл та 8 мобільних телефонів, які свідчать про причетність їх до схеми.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення усім затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів.

Зловмисникам загрожує до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, ввечері 8 листопада на Закарпатті прикордонники витягли з Тиси п’ятьох чоловіків, яким переправники пообіцяли безперешкодний перетин кордону за 8-11 тисяч доларів. Чоловіки збирались перепливсти Тису у двомісному човні.