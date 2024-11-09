Річкою та горами: на Закарпатті викрили два канали переправлення ухилянтів до Румунії
Правоохоронці за добу ліквідували на Закарпатті дві схеми незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків через держкордон
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Одна зі схем функціонувала в межах села Ділове. Її організував житель Донеччини. Фігурант підшукував охочих покинути межі держави та за 8000 доларів допомагав їм у цьому.
У послуги ділка входило поселення клієнта в будинок, проведення інструктажу та перевезення його через блокпости в межах району до місця незаконного перетину кордону. За схемою фігуранта, при під’їзді до річки клієнт мав вискочити з авто та, без будь-яких засобів захисту і спецкостюмів, стрибнути у водойму, щоб перепливти її та втекти до Румунії.
Правоохоронці встановили, що ділок планує переправити за такою схемою чергового чоловіка та впіймали його на "гарячому". У нього вилучили автівку, мобільний телефон та гроші, отримані від клієнта.
Фігуранта затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.
Ще один канал незаконного перетину держкордону викрили правоохоронці в селі Богдан. Там, за схемою ділків, військовозобов’язаним проводили інструктаж та надавали необхідні геолокації на онлайн-картах для успішної втечі. Надалі клієнтів на квадроциклах підвозили в гори, звідки вони вже самостійно мали покинути межі держави.
Фігурантів, причетних до незаконного переправлення, затримали у місті Рахів. Вони саме транспортували клієнтів до села Богдан для незаконної втечі.
У зловмисників вилучили автомобіль, квадроцикл та 8 мобільних телефонів, які свідчать про причетність їх до схеми.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення усім затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів.
Зловмисникам загрожує до 9 років позбавлення волі.
Нагадаємо, ввечері 8 листопада на Закарпатті прикордонники витягли з Тиси п’ятьох чоловіків, яким переправники пообіцяли безперешкодний перетин кордону за 8-11 тисяч доларів. Чоловіки збирались перепливсти Тису у двомісному човні.