На кордоні з Польщею прикордонники затримали псевдоподружжя

фото: ДПСУ

На Львівщині на кордоні з Польщею прикордонники викрили фіктивну пару з Хмельниччини

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Зокрема 40-річний чоловік надав документи про шлюб з 35-річною жінкою, яка має інвалідність ІІ групи.

Подружжя прямувало автобусом через пункт пропуску "Краківець" ввечері 6 листопада. Чоловік з жінкою їхали нібито на лікування дружини в Чехію. Він розповів, що їде лікувати їй аутизм, а вона – шлунок. Зрештою датою народження один одного "молодята" теж не поцікавились. Шлюб "подружжя" був укладений 19 вересня.

Повідомлення про правопорушення направлено до Нацполіції.

Нагадаємо, на Київщині судитимуть "сваху", яка організовувала фіктивні шлюби для ухилянтів.