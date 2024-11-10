фото: ГПСУ

В окрестностях Ужгорода пограничники Чопского отряда обнаружили и задержали группу нарушителей. Четверо мужчин призывного возраста пытались незаконно пересечь границу со Словакией

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Уклонистами оказались жители Донецкой области.

Движение мужчин обнаружили с помощью дрона, зафиксировавшего их приближение к границе. Злоумышленников остановили на окраине Ужгорода, в 300 метрах от государственного рубежа.

"Один из задержанных не имел при себе документов. Все четверо оказались жителями Донецкой области. Во время допроса они признались, что готовились к нелегальному "походу" около недели, выбрав, как им казалось, "самый легкий" маршрут", – говорится в сообщении.

На нарушителей составили админпротоколы за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины.

Напомним, правоохранители за сутки ликвидировали на Закарпатье две схемы незаконной переправки военнообязанных мужчин через госграницу в Румынию.