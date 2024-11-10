На Закарпатье задержали уклонистов, которым оставалось 300 метров до Словакии
В окрестностях Ужгорода пограничники Чопского отряда обнаружили и задержали группу нарушителей. Четверо мужчин призывного возраста пытались незаконно пересечь границу со Словакией
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
Уклонистами оказались жители Донецкой области.
Движение мужчин обнаружили с помощью дрона, зафиксировавшего их приближение к границе. Злоумышленников остановили на окраине Ужгорода, в 300 метрах от государственного рубежа.
"Один из задержанных не имел при себе документов. Все четверо оказались жителями Донецкой области. Во время допроса они признались, что готовились к нелегальному "походу" около недели, выбрав, как им казалось, "самый легкий" маршрут", – говорится в сообщении.
На нарушителей составили админпротоколы за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины.
Напомним, правоохранители за сутки ликвидировали на Закарпатье две схемы незаконной переправки военнообязанных мужчин через госграницу в Румынию.