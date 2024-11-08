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Правоохоронці оголосили підозру двом фігурантам з Мукачева, які за 10 тисяч доларів організовували для військовозобов’язаних безперешкодний перетин лінії кордону з Угорщиною

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Організувала незаконний бізнес 52-річна жінка, її спільником був 42-річний товариш.

За 10 тисяч доларів з однієї людини переправники на власному авто доставляли чоловіків із сусідньої Львівської області до Закарпаття, де поселяли їх у готельному комплексі на території Мукачівського району. Далі клієнтів чекав детальний інструктаж щодо поведінки при проїзді блокпостів, а також, для маскування їх перевдягали у камуфляжну форму. Таким чином вони діставалися прикордонного села Косонь в Берегівському районі, де в подальшому і перетинали лінію кордону України з Угорщиною.

Під час одного з таких трансферів правоохоронці затримали ділків разом з клієнтами.

Наразі обом причетним до організації каналу повідомили про підозру. Фігурантам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше у ДПСУ розповіли, на яких ділянках кордону ловлять найбільше ухилянтів.