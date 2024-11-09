Пʼятеро у двомісному човні через Тису: чоловіки заплатили переправникам 8-11 тисяч доларів
Прикордонники витягли з Тиси п’ятьох чоловіків, яким переправники пообіцяли безперешкодний перетин кордону
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
Ввечері 8 листопада під час патрулювання прикордонники помітили групу чоловіків, які швидко рухалися у бік кордону з Угорщиною. Чоловіків наздогнали, коли ті вже намагалися сісти у човен. Плавзасіб виявився замалим для усіх бажаючих у нього потрапити, а тому дехто з чоловіків навіть спробував стрибнути у холодну річку, щоб самотужки переплисти її.
Прикордонники допомогли чоловікам вибратися з води. Їх затримали, доставили на підрозділ, де ті змогли зігрітися та висушити свій одяг. Порушниками виявилися жителі Миколаївської, Дніпропетровської, Черкаської та Закарпатської областей.
Чоловіки розповіли, що за допомогу у незаконному перетинанні кордону кожен з них заплатив невідомим ділкам від 8 до 11 тисяч доларів.
Переправники запевнили чоловіків, що це буде безпечний спосіб, а після отримання всієї суми повідомили, що доведеться перепливати Тису. Далі невідома особа принесла двомісний гумовий човен і вказала, у якому напрямку знаходиться річка.
Стосовно затриманих склали адмінпротоколи. Наразі встановлюється коло осіб, причетних до організації незаконної подорожі чоловіків.
Нагадаємо, раніше у ДПСУ розповіли, на яких ділянках кордону ловлять найбільше ухилянтів.