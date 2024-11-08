Засідання суду у справі про зґвалтування 14-річної на Закарпатті перенесли: чому затягується розгляд

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Судове засідання у справі про зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті перенесли на 18 листопада. Таким чином судовий розгляд справи знову затягується

Про це повідомила начальниця відділу захисту інтересів дітей, які перебувають у конфлікті з законом, Офісу Генпрокурора Альона Іванченко, передає RegioNews з посиланням на "Суспільне".

За словами представниці прокуратури, сьогоднішнє засідання тривало понад годину.

"Попри те, що одна із захисниць була присутня на засіданні по відеоконференції, всередині судового засідання виявилося, що в неї нема повноважень здійснювати захист обвинувачених, оскільки вона розірвала з ними відносини", — пояснила Альона Іванченко.

За її словами, відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України участь захисників у кримінальних провадженнях, де є неповнолітні, є обов’язковою. Тому суд надав обвинуваченим тиждень для пошуку нових адвокатів.

Додамо, на у жовтні стало відомо, що двоє обвинувачених у справі про зґвалтування неповнолітньої дівчини на Закарпатті досягли повноліття і перед завершенням судового розгляду вирішили мобілізуватися.

Нагадаємо, у серпні 2021 року в Мукачівському районі на Закарпатті троє підлітків зґвалтували 14-річну дівчину. Хлопці зняли це на відео та розповсюдили учням школи.

Суд призначив їм іспитовий термін на два роки. Підліткам не інкримінували статті 152 Кримінального кодексу (зґвалтування), яка передбачає суворіше покарання. Суд аргументував таке рішення пом’якшувальними обставинами: відсутністю судимості, хорошими характеристиками та частковим відшкодуванням потерпілій.

Після скандалу прокуратура оскаржила судовий вирок щодо сексуального насильства над неповнолітньою дівчиною у Закарпатті.

Також раніше стало відомо, що адвокати підлітків, звинувачених у груповому насильстві над 14-річною дівчиною, зірвали судові дебати та завершення розгляду справи, які мали відбутися 4 жовтня.