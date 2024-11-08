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До суду скерований обвинувальний акт стосовно директора двох АЗС на Буковині за фактом збуту фальсифікованого пального

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

З квітня по жовтень 2024 року підприємець реалізовував через підконтрольні йому АЗС неякісні бензин та дизельне пальне.

Під час обшуків правоохоронці вилучили 3,6 тонни дизпалива та понад 4,5 тонни бензину.

Нагадаємо, за результатами експертизи, пальне, яке реалізовувалося на цих заправках, не відповідало вимогам державних стандартів.