У Полтаві викладача вокалу підозрюють у зґвалтуванні 13-річного хлопчика

фото: прокуратура

Правоохоронці повідомили про підозру у зґвалтуванні малолітньої дитини викладачу вокалу із Полтави

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Полтавську обласну прокуратуру.

Суд обрав для чоловіка запобіжний захід у вигляді тримання під арештом без права внесення застави.

Як зазначають у прокуратурі, житель Полтави займався репетиторством за місцем свого проживання. Під час одного з таких приватних уроків у вересні цього року він зґвалтував 13-річного хлопчика.

Нагадаємо, раніше правоохоронці розпочали розслідування після отримання повідомлення, що працівники спеціального навчально-виховного закладу на Тернопільщині вчиняють насильство щодо неповнолітніх.