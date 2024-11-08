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08 ноября 2024, 17:42

Заседание суда по делу об изнасиловании 14-летнего на Закарпатье перенесли: почему затягивается рассмотрение

08 ноября 2024, 17:42
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фото: pexels.com
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Судебное заседание по делу об изнасиловании несовершеннолетнего в Закарпатье перенесли на 18 ноября Таким образом судебное разбирательство дела снова затягивается.

Об этом сообщила начальница отдела защиты интересов детей, находящихся в конфликте с законом, Офиса Генпрокурора Алена Иванченко, передает RegioNews со ссылкой на "Суспільне".

По словам представительницы прокуратуры, сегодняшнее заседание длилось более часа.

"Несмотря на то, что одна из защитниц присутствовала на заседании по видеоконференции, внутри судебного заседания оказалось, что у нее нет полномочий осуществлять защиту обвиняемых, поскольку она разорвала с ними отношения", — объяснила Алена Иванченко.

По ее словам, согласно требованиям Уголовного процессуального кодекса Украины участие защитников в уголовных производствах, где несовершеннолетние, обязательно. Поэтому суд предоставил обвиняемым неделю для поиска новых адвокатов.

Добавим, в октябре стало известно, что двое обвиняемых по делу об изнасиловании несовершеннолетней девушки на Закарпатье достигли совершеннолетия и перед завершением судебного разбирательства решили мобилизоваться.

Странным кажется и тот факт, что повестки обвиняемым выдал Обуховский РТЦК в Киевской области, хотя они постоянно проживают в Закарпатской области.

Адвокаты отмечают, что Обуховский ТЦК уже "отличился" по схожему делу. Обвиняемые в изнасиловании полицейские в городе Кагарлык в Киевской области решили мобилизоваться именно перед оглашением приговора.

Напомним, в августе 2021 года в Мукачевском районе на Закарпатье трое подростков изнасиловали 14-летнюю девушку. Парни сняли это видео и распространили ученикам школы.

Суд назначил им испытательный срок в два года. Подросткам не инкриминировали статью 152 Уголовного кодекса (изнасилование), которая предусматривает более суровое наказание. Суд аргументировал такое решение смягчающими обстоятельствами: отсутствием судимости, хорошими характеристиками и частичным возмещением потерпевшей.

После скандала прокуратура оспорила судебный приговор по сексуальному насилию над несовершеннолетней девушкой в Закарпатье.

Также ранее стало известно, что адвокаты подростков, обвиненных в групповом насилии над 14-летней девушкой, сорвали судебные прения и завершение рассмотрения дела, которое должно было состояться 4 октября.

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