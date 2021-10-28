На Закарпатті відкрили кримінальну справу через вагітність 11-річної дівчинки

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Правоохоронці Закарпатської області відкрили кримінальну справу за фактом вагітності 11-річної дівчинки. Батьку дитини загрожує ув'язнення терміном до 15 років

Як передає RegioNews, про це повідомила речниця ГУ Нацполіції у Закарпатській області Ганна Дан у коментарі "Укрінформу".

Зазначається, що справу відкрили за результатами публікації у соцмережах та місцевих ЗМІ інформації про вагітність 11-річної дівчинки з Берегового.

Слідчі поліції уже мали розмову з дівчинкою та її мамою, з їхніх слів зрозуміло, що це сталося за межами області, коли дитина перебувала у Києві. Очевидно, батько дитини не закарпатець", - йдеться у повідомленні.

За санкцією статті чоловіку, якого зараз розшукують, загрожує ув'язнення терміном від 10 до 15 років.

Раніше повідомлялось, що у Сарненському районі Рівненської області 28-річний чоловік зґвалтував 13-річну доньку своєї співмешканки. Також повідомлялося, що на Полтавщині чоловік ґвалтував шестирічного хлопчика і знімав це на телефон.

Раніше ми писали про те, що на Хмельниччині чоловік на 10 років сяде у в'язницю за зґвалтування хлопчика. Крім того, повідомлялось, що під Дніпром батько роками ґвалтував своїх дітей.