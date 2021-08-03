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03 серпня 2021, 13:22 2322

Під Дніпром батько роками ґвалтував своїх дітей

03 серпня 2021, 13:22 2322
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Рixabay
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У Дніпропетровській області розслідують звинувачення на адресу чоловіка, який міг роками ґвалтувати власних дітей

Про це пише RegioNews з посиланням на "Наше місто".

У злочинах 44-річного українця звинуватила його колишня дружина. За словами жінки, від 2016 року її діти-підлітки 12, 14 і 17 років регулярно піддавалися сексуальному насильству з боку батька.

Жінка стверджує, що її ексчоловік вступав у зв'язок з дітьми як природним, так і неприродним шляхом.

Дану інформацію журналістам підтвердили в Кам'янському районному управлінні поліції.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст. 152 КК України — зґвалтування особи, яка не досягла 14 років. Дана санкція передбачає покарання у вигляді 10-15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно у Києві дали три роки в'язниці чоловіку, який ґвалтував жінок у ТРЦ.

Україна кримінал кримінальна справа Дніпро згвалтування

 
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