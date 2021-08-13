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13 серпня 2021, 11:49 445

На Хмельниччині чоловік на 10 років сяде у в'язницю за зґвалтування хлопчика

13 серпня 2021, 11:49 445
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Рixabay
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Житель Хмельницького зґвалтував неповнолітнього хлопчика, з яким він до цього підтримував дружні стосунки

Як пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора, за це він отримав десять років в'язниці.

За інформацією правоохоронців, чоловік дружив з хлопчиком, часто кликав його до себе в гості. Злочин він скоїв в один з разів, коли дитина була у нього вдома. Спочатку педофіл показував йому порнографічні ролики, після чого зайнявся з ним сексом. Щобільше, чоловік заявив, що дитина нікому не повинна розповідати про зґвалтування.

Втім, хлопчик був настільки наляканий, що розповів про подію своєму старшому брату. Проти чоловіка завели кримінальну справу. Суд, розглянувши доводи сторін, засудив жителя Хмельницького до десяти років в'язниці за зґвалтування дитини.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Дніпром батько роками ґвалтував своїх дітей.

Офіс генпрокурора Україна кримінал кримінальна справа згвалтування

 
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