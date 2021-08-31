На Полтавщині чоловік ґвалтував шестирічного хлопчика і знімав це на телефон
Поліція затримала 27-річного жителя Полтавської області, який упродовж тривалого часу ґвалтував малолітнього хлопчика
Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення поліції.
Також зловмисник створював фото та відеоматеріали у процесі злочину. Хлопчику на момент вчинення злочину було шість років.
Під час обшуку в оселі педофіла знайшли понад 500 файлів дитячої порнографії, 127 з яких створені за участі малолітньої дитини.
Тепер педофілу світить до 15 років ув’язнення.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Хмельниччині чоловік на 10 років сяде у в'язницю за зґвалтування хлопчика.
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