На Полтавщині чоловік ґвалтував шестирічного хлопчика і знімав це на телефон

Фото з відкритих джерел

Поліція затримала 27-річного жителя Полтавської області, який упродовж тривалого часу ґвалтував малолітнього хлопчика

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення поліції.

Також зловмисник створював фото та відеоматеріали у процесі злочину. Хлопчику на момент вчинення злочину було шість років.

Під час обшуку в оселі педофіла знайшли понад 500 файлів дитячої порнографії, 127 з яких створені за участі малолітньої дитини.

Тепер педофілу світить до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Хмельниччині чоловік на 10 років сяде у в'язницю за зґвалтування хлопчика.