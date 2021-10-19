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19 жовтня 2021, 12:42 829

На Рівненщині чоловік зґвалтував доньку своєї співмешканки

19 жовтня 2021, 12:42 829
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Фото: Рixabay
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У Сарненському районі Рівненської області 28-річний чоловік зґвалтував 13-річну доньку своєї співмешканки

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення прокуратури Рівненської області.

За даними слідства, чоловік влітку 2021 року зґвалтував 13-річну доньку своєї співмешканки. Коли жінка дізналась про злочин, то звернулась до поліції.

Чоловіку 12 жовтня повідомили про підозру за ч. 4 ст. 152 КК України. 13 жовтня суд обрав підозрюваному запобіжний захід: 60 діб арешту без можливості внесення застави.

Триває розслідування злочину. Підозрюваному загрожує позбавлення волі терміном від 10 до 15 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Полтавщині чоловік ґвалтував шестирічного хлопчика і знімав це на телефон.

кримінал поліція згвалтування Рівненська область

 
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