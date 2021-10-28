На Закарпатье открыли уголовное дело из-за беременности 11-летней девочки

Фото: из открытых источников

Правоохранители Закарпатской области открыли уголовное дело по факту беременности 11-летней девочки. Отцу ребенка грозит заключение сроком до 15 лет

Как передает RegioNews, об этом сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Закарпатской области Анна Дан в комментарии "Укринформу".

Отмечается, что дело открыли по результатам публикации в соцсетях и местных СМИ информации о беременности 11-летней девочки из Берегового.

Следователи полиции уже имели беседу с девочкой и ее мамой, с их слов понятно, что это произошло за пределами области, когда ребенок находился в Киеве. Очевидно, отец ребенка не закарпатец", - говорится в сообщении.

По санкции статьи мужчине, которого сейчас разыскивают, грозит заключение сроком от 10 до 15 лет.

Ранее сообщалось, что в Сарненском районе Ровенской области 28-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю дочь своей сожительницы. Также сообщалось, что на Полтавщине мужчина насиловал шестилетнего мальчика и снимал это на телефон.

Ранее мы писали о том, что на Хмельнитчине мужчина на 10 лет сядет в тюрьму за изнасилование мальчика. Кроме того, сообщалось, что под Днепром отец годами насиловал своих детей.