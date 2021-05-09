Поліція затримала злочинців, які розклеювали на Закарпатті листівки з погрозами угорцям

У розклеюванні листівок підозрюють трьох жителів Дніпра

У розклеюванні листівок підозрюють трьох жителів Дніпра

Фото: Сергій Тужанський Фейсбук

Поліція затримала трьох осіб, яких підозрюють в розклеюванні у Берегові на Закарпатті листівок із погрозами українцям угорського походження.

Про це повідомив директор Інституту Центральноєвропейської Стратегії Дмитро Тужанський у Фейсбуці, пише RegioNews.

Друзі, у мене є цікаві й оптимістичні новини: затримано 3-х осіб, які обґрунтовано підозрюються в розклеюванні провокаційних листівок на парканах мешканців Берегова тиждень тому, в ніч з 2 на 3 травня. Цю інформацію мені підтвердили відразу кілька незалежних один від одного джерела у різних правоохоронних інституціях", — написав Тужанський.

Відомо, що всі затримані - з Дніпра. Їх вдалося впіймати завдяки записам з камер відеонагляду, на які також потрапило авто зловмисників, а також геолокації дзвінків.

Іншими словами, скоріш за все працювали "дилетанти за наймом". Відтак, тепер дуже важливо розмотати цей клубок до кінця, зокрема з’ясувати хто замовник і чи не причетні ці виконавці, або замовники до інших аналогічних українсько-угорських провокацій останнього часу (листи та смски з погрозами, відео, тощо)", — резюмував Тужанський.

За інформацією СБУ затриманими виявилися троє місцевих мешканців Берегового, двоє з яких – переселенці з м. Луганськ. Зловмисники діяли на замовлення російських кураторів і погодилися на підривну діяльність всього за $500.

Затриманим інкримінують порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. Найближчими днями на Закарпатті їм обиратимуть запобіжний захід.

Нагадаємо, у місті Берегове на Закарпатті, невідомі розклеїли антиугорські листівки з погрозами. Провокативні написи з помилками з’явились на кількох будинках місцевих жителів.