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09 мая 2021, 15:06 939

Полиция задержала преступников, которые расклеивали на Закарпатье листовки с угрозами венграм

09 мая 2021, 15:06 939
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В расклейке листовок подозревают трех жителей Днепра
В расклейке листовок подозревают трех жителей Днепра
Фото: Сергей Тужанский Фейсбук
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Полиция задержала трех человек, которых подозревают в расклейке в Берегово на Закарпатье листовок с угрозами украинцам венгерского происхождения.

Об этом сообщил директор Института центральноевропейской стратегии Дмитрий Тужанский в Фейсбуке, пишет RegioNews.

Друзья, у меня есть интересные и оптимистичные новости: задержаны трое человек, которые обоснованно подозреваются в расклеивании провокационных листовок на заборах жителей Берегово неделю назад, в ночь со 2 на 3 мая. Эту информацию мне подтвердили сразу несколько независимых друг от друга источника в различных правоохранительных структурах", — написал Тужанский.

Известно, что все задержанные - из Днепра. Их удалось поймать благодаря записям с камер видеонаблюдения, на которые также попало авто злоумышленников, а также геолокации звонков.

Иными словами, скорее всего работали "дилетанты по найму". Следовательно, теперь очень важно размотать этот клубок до конца, в частности выяснить, кто заказчик и не причастны ли эти исполнители или заказчики к другим аналогичным украинско-венгерских провокаций последнего времени (письма и смски с угрозами, видео, и тому подобное)", — резюмировал Тужанський.

По информации СБУ задержанными оказались трое местных жителей Берегового, двое из которых - переселенцы из Луганска. Злоумышленники действовали по заказу российских кураторов и согласились на подрывную деятельность всего за $ 500.

Задержанным инкриминируют нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам. В ближайшие дни на Закарпатье им будут избирать меру пресечения.

Напомним, в городе Берегово на Закарпатье, неизвестные расклеили антиугорские листовки с угрозами. Провокационные надписи с ошибками появились на нескольких домах местных жителей.

полиция Закарпатье угрозы Днепр венгры Закарпатья

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