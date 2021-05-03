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03 травня 2021, 11:12 738

На Закарпатті розшукують провокаторів: закликали до агресії проти угорців

03 травня 2021, 11:12 738
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Фото: з відкритих джерел
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В угорськомовному місті Берегово, що на Закарпатті невідомі розклеїли листівки з антиугорськими текстами та погрозами. За даним фактом у поліції області проводять досудове розслідування.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції області.

Зазначається, що факт поширення листівок зафіксували на Великдень, 2 травня. Провокативні надписи виявили на кількох будинках місцевих жителів. Листівки повинні були сприйматися як погроза українських націоналістів угорській меншині.

Зокрема, за даними місцевого видання ProZak, на листівках була допущена характерна для росіян помилка, що може вказувати на те, що дані листівки, це справа рук російських спецслужб.

На даний момент поліцейські вживають заходів для встановлення причетних до злочину осіб. Слідчі поліції кваліфікують такі дії зловмисників за ч.2 ст.161 Кримінального кодексу України, тобто порушення рівноправності громадян залежно від їх національної належності, поєднані з погрозами.

Нагадаємо, у місті Виноградів Закарпатської області до дитсадка відмовилися прийняти дитину через нібито незнання його батьками угорської мови.

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