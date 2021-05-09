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09 травня 2021, 14:30 5

На Закарпатті затримали злочинця,якого розшукує Інтерпол

09 травня 2021, 14:30 5
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Фото: МВС України
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Злочинця, якого розшукував Інтерпол, затримали прикордонники Мукачівського загону.

Про це повідомили у МВС України, пише RegioNews.

Увечері 8 травня в пункті пропуску "Солотвино" військовослужбовці Мукачівського прикордонного загону затримали 51-річного громадянина Румунії, який прямував в Україну та перебував у міжнародному розшуку. Під час перевірки документів у вказаного громадянина відбулось спрацювання бази даних Інтерполу.

Про це прикордонники поінформували Укрбюро Інтерполу в Києві. З’ясувалось, що іноземця вже більше пів року розшукують правоохоронці Німеччини за підозрою у скоєнні вбивства. Злочинця передано співробітникам Національної поліції

Нагадаємо, на Рівненщині 17-річний хлопець вбив листоношу, аби вкрасти у неї пенсію, яку вона розносила у селі.

Закарпаття Мукачево Інтерпол прикордонники затримання убивство

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