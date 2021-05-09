На Закарпатті затримали злочинця,якого розшукує Інтерпол
Злочинця, якого розшукував Інтерпол, затримали прикордонники Мукачівського загону.
Про це повідомили у МВС України, пише RegioNews.
Увечері 8 травня в пункті пропуску "Солотвино" військовослужбовці Мукачівського прикордонного загону затримали 51-річного громадянина Румунії, який прямував в Україну та перебував у міжнародному розшуку. Під час перевірки документів у вказаного громадянина відбулось спрацювання бази даних Інтерполу.
Про це прикордонники поінформували Укрбюро Інтерполу в Києві. З’ясувалось, що іноземця вже більше пів року розшукують правоохоронці Німеччини за підозрою у скоєнні вбивства. Злочинця передано співробітникам Національної поліції
Нагадаємо, на Рівненщині 17-річний хлопець вбив листоношу, аби вкрасти у неї пенсію, яку вона розносила у селі.