У чотирьох областях поліція відкрила справи за використання радянської символіки
У Сумській, Миколаївській та Житомирській областях на балконах квартир та на вході до підприємства вивісили червоні прапори, а в Черкаській області під час освітніх заходів використовували георгіївські стрічки.
Про це пише RegioNews з посиланнями на місцеві ЗМІ та управління поліції.
У Путивлі Сумської області поліцейські побачили на одному з балконів міста плакат із забороненою символікою. Виявилося, що 53-річний громадянин не вперше порушує подібним чином Закон. Наразі вирішується питання про притягнення чоловіка до відповідальності.
На вході одного із підприємств у Коростені Житомирської області 8 травня встановили червоний прапор із забороненою символікою.
Відкрито кримінальну справу за поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганду комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів,- повідомили у місцевій поліції.
Такий же прапор вивісили й на одному з будинків у Первомайську Миколаївської області, на власника будинку відкрили кримінальну справу, повідомила тамтешня поліція.
А в Черкасах правоохоронці перевірятимуть розповсюдження радянських символів під час освітніх заходів. Про це повідомило Суспільне. Попередньо у соцмережі з'явився допис черкащанина Олександра Гібленка про те, що у матеріалах, поширених від освітніх закладів та організацій в межах акції, що організувала міськрада, зображено радянську символіку та георгіївські стрічки, а Другу світову війну називають Великою вітчизняною. До допису містянин додав скріншоти.
Як відомо, в Україні радянська та нацистська символіка, а також пропаганда тоталітарних режимів були заборонені законом у 2015 році.
Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.
Нагадаємо, 9 травня в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, пам`ятні заходи заплановані по всій Україні. За дотриманням громадського порядку слідкують поліцейські.