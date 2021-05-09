У чотирьох областях поліція відкрила справи за використання радянської символіки

Під час урочистостей з нагоди 9 травня в Україні досі використовують червоні прапори та георгіївські стрічки

Під час урочистостей з нагоди 9 травня в Україні досі використовують червоні прапори та георгіївські стрічки

Фото: ГУ Нацполіції Сумської області

У Сумській, Миколаївській та Житомирській областях на балконах квартир та на вході до підприємства вивісили червоні прапори, а в Черкаській області під час освітніх заходів використовували георгіївські стрічки.

Про це пише RegioNews з посиланнями на місцеві ЗМІ та управління поліції.

У Путивлі Сумської області поліцейські побачили на одному з балконів міста плакат із забороненою символікою. Виявилося, що 53-річний громадянин не вперше порушує подібним чином Закон. Наразі вирішується питання про притягнення чоловіка до відповідальності.

На вході одного із підприємств у Коростені Житомирської області 8 травня встановили червоний прапор із забороненою символікою.

Відкрито кримінальну справу за поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганду комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів,- повідомили у місцевій поліції.

Такий же прапор вивісили й на одному з будинків у Первомайську Миколаївської області, на власника будинку відкрили кримінальну справу, повідомила тамтешня поліція.

А в Черкасах правоохоронці перевірятимуть розповсюдження радянських символів під час освітніх заходів. Про це повідомило Суспільне. Попередньо у соцмережі з'явився допис черкащанина Олександра Гібленка про те, що у матеріалах, поширених від освітніх закладів та організацій в межах акції, що організувала міськрада, зображено радянську символіку та георгіївські стрічки, а Другу світову війну називають Великою вітчизняною. До допису містянин додав скріншоти.

Як відомо, в Україні радянська та нацистська символіка, а також пропаганда тоталітарних режимів були заборонені законом у 2015 році.

Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, 9 травня в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, пам`ятні заходи заплановані по всій Україні. За дотриманням громадського порядку слідкують поліцейські.