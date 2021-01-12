У ДПСУ розповіли, скільки осіб не пропустили до України вже цього року

Частина з цих людей - потенційні нелегальні мігранти

Частина з цих людей - потенційні нелегальні мігранти

Фото: ДПСУ Facebook

Прикордонники не пропустили в Україну 400 осіб з початку року. З них сто людей - потенційні нелегальні мігранти.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Загалом від початку 2021 року прикордонному контролю піддано 400 тисяч осіб та понад 95 тисяч транспортних засобів", - вказано у повідомленні.

Також викрито три спроби використання громадянами підроблених документів, а ще 25 - намагалися пройти контроль за недійсними документами.

"Також охоронці кордону виявили 9 одиниць зброї, 47 боєприпасів, понад 1,5 кг психотропів, товари на понад 200 тис. гривень та 5 спеціально виготовлених тайників для їх переміщення", - інформує ДПСУ.

Нагадаємо, нещодавно трьох сирійців з Закарпаття намагалися незаконно переправити до Угорщини.