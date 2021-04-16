11:56  16 квітня
В МОЗ пояснили, чому Україна досі не отримала 3,9 млн доз COVID-вакцин
09:16  16 квітня
Вибори на 87 окрузі: ЦВК прийняла уточнений протокол за підсумками голосування
08:11  16 квітня
За добу на Донбасі зафіксували 7 порушень режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
16 квітня 2021, 15:10 103

На Закарпаття планують доставити 1170 доз вакцини Pfizer

16 квітня 2021, 15:10 103
Читайте также на русском языке
В області наступного тижня стартує вакцинація американським препаратом
В області наступного тижня стартує вакцинація американським препаратом
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Закарпаття отримає 1170 доз вакцини від коронавірусу виробництва американської компанії Pfizer.

Про це у Facebook повідомив заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький, передає RegioNews.

Найближчими днями Закарпаття отримає вакцину Pfizer/BioNTech. Загалом Закарпаття отримає 1170 доз, а вакцинальні сесії з цією вакциною розпочнуться вже наступного тижня", - розповів чиновник.

Він додав, що вакцини зберігатимуть на регіональному складі з дотриманням усіх вимог.

Згідно з дорожньою картою, вакциною Pfizer передусім вакцинуватимуть персонал та мешканців закладів закритого типу, зокрема тих, хто перебуває у будинках для людей похилого віку.

Нагадаємо, 16 квітня Україна отримала перші 177 тисяч доз вакцини Pfizer.

коронавірус вакцина Закарпаття регіони вакцинація щеплення

Стало відомо, у яких областях найгірша ситуація з COVID-госпіталізаціями
16 квітня 2021, 12:48
У Хмельницькій області вирішили відновити рух громадського транспорту
16 квітня 2021, 12:41
Ляшко сказав, коли українців почнуть щепити вакциною Pfizer
16 квітня 2021, 11:59
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Сто днів Старуха: як голова Запорізької ОДА став місцевим Голобородьком
Шевченко в судах, Вірастюк проти юристів: чим жив 87-й округ після оголошення результатів виборів
Всі публікації »
Ігор Черняк
Марунич Дмитро
Олексій Голобуцький
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram