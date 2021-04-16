На Закарпаття планують доставити 1170 доз вакцини Pfizer
В області наступного тижня стартує вакцинація американським препаратом
В області наступного тижня стартує вакцинація американським препаратом
Закарпаття отримає 1170 доз вакцини від коронавірусу виробництва американської компанії Pfizer.
Про це у Facebook повідомив заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький, передає RegioNews.
Найближчими днями Закарпаття отримає вакцину Pfizer/BioNTech. Загалом Закарпаття отримає 1170 доз, а вакцинальні сесії з цією вакциною розпочнуться вже наступного тижня", - розповів чиновник.
Він додав, що вакцини зберігатимуть на регіональному складі з дотриманням усіх вимог.
Згідно з дорожньою картою, вакциною Pfizer передусім вакцинуватимуть персонал та мешканців закладів закритого типу, зокрема тих, хто перебуває у будинках для людей похилого віку.
Нагадаємо, 16 квітня Україна отримала перші 177 тисяч доз вакцини Pfizer.
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