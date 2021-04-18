Окупанти вимагають негативні ПЛР-тести на в`їзді до Криму

Нововведення запрацювало від 17 квітня

Нововведення запрацювало від 17 квітня

Фото з відкритих джерел

Окупаційна влада Криму з 17 квітня вимагає від людей, яких вважає іноземними громадянами та особами без громадянства, робити ПЛР-тести на коронавірус при в'їзді на півострів.

Про це пише RegioNews з посиланням на Крим.Реалії.

Як повідомляє видання, відповідний "указ" видав голова окупаційної адміністрації півострова Сергій Аксьонов.

Віднині "іноземні громадяни та особи без громадянства" повинні протягом трьох календарних днів з дня приїзду в Крим здати ПЛР-тест і розмістити інформацію про результат на сайті російського Єдиного порталу державних і муніципальних послуг.

Також необхідно буде заповнити електронну анкету, розміщену на порталі окупантів.

Нагадаємо, станом на кінець березня в окупованому Росією Криму правозахисники нарахували 114 осіб, які позбавлені волі через політичні мотиви.