Окупанти вимагають негативні ПЛР-тести на в`їзді до Криму
Окупаційна влада Криму з 17 квітня вимагає від людей, яких вважає іноземними громадянами та особами без громадянства, робити ПЛР-тести на коронавірус при в'їзді на півострів.
Про це пише RegioNews з посиланням на Крим.Реалії.
Як повідомляє видання, відповідний "указ" видав голова окупаційної адміністрації півострова Сергій Аксьонов.
Віднині "іноземні громадяни та особи без громадянства" повинні протягом трьох календарних днів з дня приїзду в Крим здати ПЛР-тест і розмістити інформацію про результат на сайті російського Єдиного порталу державних і муніципальних послуг.
Також необхідно буде заповнити електронну анкету, розміщену на порталі окупантів.
Нагадаємо, станом на кінець березня в окупованому Росією Криму правозахисники нарахували 114 осіб, які позбавлені волі через політичні мотиви.