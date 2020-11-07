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07 листопада 2020, 11:38 2

Уряд Словаччини закрив частину КПП на кордоні з Україною

07 листопада 2020, 11:38 2
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Обмеження ввели через погіршення епідемічної ситуації
Обмеження ввели через погіршення епідемічної ситуації
Фото: Держприкордонслужба України
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Через погіршення ситуації з розповсюдженням коронавірусної інфекції Словаччина тимчасово закрила два КПП на кордоні з Україною.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, пише RegioNews.

Зокрема словацькі прикордонники повідомляють, що з 09.00 (за київським часом) 9 листопада 2020 року буде тимчасово закрито пункт пропуску "Велке Слеменце", з українського боку – "Малі Селменці". Також тимчасово припиняється оформлення пішоходів у пункті пропуску "Убля", з українського боку – "Малий Березний".

У пункті пропуску "Вишнє Нємецке", з українського боку – "Ужгород", пропуск осіб, які тимчасово або постійно проживають на території Словаччини, буде здійснюватися з 08.00 до 20.00 (за київським часом).

Усі подорожуючі під час в’їзду у Словаччину зобов’язані пройти антигенний тест і в подальшому підлягають самоізоляції, під час якої на п’ятий день повинні зробити тест RT PCR. Від проходження антигенного тесту звільняються особи, які прямують територією Словаччини транзитом, та відповідно до винятку Указу Управління охорони здоров’я Словацької Республіки або письмового винятку.

Пропуск вантажного автотранспорту здійснюватиметься без обмежень.

Нагадаємо, що український Уряд ще 20 травня своїм розпорядженням відновив роботу усіх пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС та Молдовою, у тому числі пункту пропуску "Косино".

кпп Ужгород Словаччина кордон
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