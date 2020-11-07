Правительство Словакии закрыл часть КПП на границе с Украиной

Ограничения ввели из-за ухудшения эпидемической ситуации

Ограничения ввели из-за ухудшения эпидемической ситуации

Фото: Госпогранслужба Украины

Из-за ухудшения ситуации с распространением коронавірусної инфекции Словакия временно закрыла два КПП на границе с Украиной.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, пишет RegioNews.

в Частности словацкие пограничники сообщают, что с 09.00 (по киевскому времени) 9 ноября 2020 года будет временно закрыт пункт пропуска "Велке Слеменце", с украинской стороны – "Малые Селменцы". Также временно прекращается оформление пешеходов в пункте пропуска "Убля", с украинской стороны "Малый Березный".

В пункте пропуска "Вышне Немецкое", с украинской стороны – "Ужгород", пропуск лиц, которые временно или постоянно проживают на территории Словакии, будет осуществляться с 08.00 до 20.00 (по киевскому времени).

Все путешественники во время въезда в Словакию обязаны пройти антигенный тест и в дальнейшем подлежат самоизоляции, во время которой на пятый день должны сделать тест RT PCR. От прохождения антигенного теста освобождаются лица, которые направляются через территорию Словакии транзитом, и соответственно исключения Указа Управления здравоохранения Словацкой Республики или письменного исключения.

Пропуск грузового автотранспорта будет осуществляться без ограничений.

Напомним, что украинское Правительство еще 20 мая своим распоряжением возобновил работу всех пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой, в том числе пункта пропуска "Косино".