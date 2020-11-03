Стало відомо, де на Закарпатті можуть побудувати новий аеропорт

Робоча група затвердила 4 потенційні локації нового летовища

Робоча група затвердила 4 потенційні локації нового летовища

Новий аеропорт у Закарпатській області можуть побудувати у таких містах, як Мукачево, Хуст, а також села Середнє і Ратівці, але поки не вирішено, де саме це відбудеться.

Про це повідомляє Центр транспортних стратегій із посиланням на Державне агентство інфраструктурних проектів, передає RegioNews.

Зараз розглядаються плюси і мінуси локацій для визначення оптимального місця будівництва. Вже в цьому місяці почнуться вишукувальні роботи", - повідомив голова "Укрінфрапроекту" Кирило Хомяков.

У відомстві також повідомляють, що цей перелік населених пунктів є остаточним, інші місця для будівництва розглядати не будуть.

Для їхнього визначення раніше Закарпаття відвідала робоча група у складі фахівців Мінінфраструктури, Державіаслужби і ДП "Фінінпро".

Далі почнуть передпроектні роботи, куди входить зйомка висотних перешкод, яка допоможе вирішити, як можна розмістити смугу в тому чи іншому місці. На проектні роботи уряд затвердив 30 млн грн", - розповіли у відомстві.

Нагадаємо, в аеропорту "Бориспіль" спіймали контрабандиста на ввезенні товару на понад мільйон гривень.