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03 листопада 2020, 17:48 11

Стало відомо, де на Закарпатті можуть побудувати новий аеропорт

03 листопада 2020, 17:48 11
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Новий аеропорт у Закарпатській області можуть побудувати у таких містах, як Мукачево, Хуст, а також села Середнє і Ратівці, але поки не вирішено, де саме це відбудеться.

Про це повідомляє Центр транспортних стратегій із посиланням на Державне агентство інфраструктурних проектів, передає RegioNews.

Зараз розглядаються плюси і мінуси локацій для визначення оптимального місця будівництва. Вже в цьому місяці почнуться вишукувальні роботи", - повідомив голова "Укрінфрапроекту" Кирило Хомяков.

У відомстві також повідомляють, що цей перелік населених пунктів є остаточним, інші місця для будівництва розглядати не будуть.

Для їхнього визначення раніше Закарпаття відвідала робоча група у складі фахівців Мінінфраструктури, Державіаслужби і ДП "Фінінпро".

Далі почнуть передпроектні роботи, куди входить зйомка висотних перешкод, яка допоможе вирішити, як можна розмістити смугу в тому чи іншому місці. На проектні роботи уряд затвердив 30 млн грн", - розповіли у відомстві.

Нагадаємо, в аеропорту "Бориспіль" спіймали контрабандиста на ввезенні товару на понад мільйон гривень.

строительство інфраструктура Ужгород Закарпаття аеропорт
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