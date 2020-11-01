На КПП "Ужгород" службовий собака знайшов серед гуманітарки партію психотропів

Гуманітарну допомогу везли з Німеччини до однієї з релігійних громад Прикарпаття

Гуманітарну допомогу везли з Німеччини до однієї з релігійних громад Прикарпаття

Фото: Facebook

На українсько-словацькому кордоні спеціально навчений лабрадор Бадді винюхав у вантажівці з гуманітаркою заборонені психотропи.

Про це пише RegioNews з посиланням на Закарпатську митницю Держмитслужби.

Вантажівка "DAF" під керуванням громадянина України прибула на митний пост "Ужгород" Закарпатської митниці Держмитслужби. Під час митно-прикордонного контролю водій надав товаросупровідні документи, згідно яких переміщував гуманітарну допомогу з Німеччини на адресу однієї з релігійних общин Івано-Франківщини.

Втім, інспектори вирішили детально перевірити вміст гуманітарного вантажу, залучивши кінологічну команду з чотирилапим помічником, який натренований на виявлення наркотичних речовин, прекурсорів та їх аналогів.

Відтак, серед меблів, матрасів, памперсів та інших речей, що були вжитку, лабрадор ретрівер Бадді блискавично винюхав у картонних коробках значну партію медпрепаратів, що обмежені до ввезення на територію України.

Зокрема у посилках були Tramadol, Alprazolam, Oxazepam, Rivotril, Zolpidem, Midazolam, Diazepam, Euphulong, Ketamin, Rivotril.

З’ясувалося, що пакет документів для переміщення "гуманітарки" через кордон готувала посадова особа німецької компанії, яка була відправником гуманітарного вантажу. Тож відносно іноземця і складено протокол про порушення митних правил за ст. 483 ч.1 Митного кодексу України.

Приховані від митного контролю психотропи, на які необхідно дозвільні документи для переміщення через кордон, вилучені. Справу скерують до суду.

На українсько-словацькому кордоні лабрадор Бадді винюхав у вантажівці з гуманітаркою заборонені психотропи Заїхав... Posted by Закарпатська митниця Держмитслужби on Saturday, October 31, 2020

Нагадаємо,27 вересня на кордоні з Угорщиною затримали псевдодипломата з бусом контрабандних сигарет. Рекорду партію контрабандного товару тоді теж знайшов службовий собака.