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30 жовтня 2020, 16:37 3

На Львівщині прикрили канал збуту наркотиків: амфетамін купляли військові й колишні копи

30 жовтня 2020, 16:37 3
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Змовники збували заборонений товар ще й військовослужбовцям однієї з частин Збройних Сил України та колишнім поліцейським
Змовники збували заборонений товар ще й військовослужбовцям однієї з частин Збройних Сил України та колишнім поліцейським
Фото: МВС
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На Львівщині група осіб - колишні правоохоронці та військові - налагодила схему придбання, зберігання та збуту наркотиків. Розповсюджували заборонений товар серед мешканців Стрийщини. Організатор групи наразі вже затриманий.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС.

Зазначається, що у поле зору оперативників Львівського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України потрапила група осіб, яка налагодила схему збуту наркотиків на території Стрийського району, що на Львівщині.

"Організаторами наркоугроповання виявилися 36-річний чоловік та 32-річна жінка. Спільники розповсюджували марихуану та амфетамін серед місцевих мешканців. До злочинної діяльності залучили ще двох чоловіків, які виконували роль наркокур’єрів", - повідомили в МВС.

Крім цього, встановлено, що змовники збували заборонений товар ще й військовослужбовцям однієї з частин Збройних Сил України та колишнім поліцейським.

"Клієнти могли придбати наркотики за попередньою домовленістю з рук в руки та за місцем проживання наркоділків. Гроші за товар торгівці наркотиками приймали готівкою або переказом на банківські картки", - наголосили у відомстві.

Наголошується, що за фактами, викритими внутрішньою безпекою НПУ, слідчі ГУНП у Львівській області внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Наразі одного з організаторів злочинної групи затримано в порядку ст. 208 КПК України.

"Йому та трьом його спільникам слідчі поліції Львівщини вже вручили підозри за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. За оборудки з наркотичними засобами та психотропними речовинами змовникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев'яти до 12 років з конфіскацією майна", - додали в МВС.

Нагадаємо, у Миколаєві затримали організатора транснаціонального наркоугруповання.

Україна наркотики поліція кримінальна справа Львівщина
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