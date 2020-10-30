На Львівщині прикрили канал збуту наркотиків: амфетамін купляли військові й колишні копи

Змовники збували заборонений товар ще й військовослужбовцям однієї з частин Збройних Сил України та колишнім поліцейським

Змовники збували заборонений товар ще й військовослужбовцям однієї з частин Збройних Сил України та колишнім поліцейським

Фото: МВС

На Львівщині група осіб - колишні правоохоронці та військові - налагодила схему придбання, зберігання та збуту наркотиків. Розповсюджували заборонений товар серед мешканців Стрийщини. Організатор групи наразі вже затриманий.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС.

Зазначається, що у поле зору оперативників Львівського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України потрапила група осіб, яка налагодила схему збуту наркотиків на території Стрийського району, що на Львівщині.

"Організаторами наркоугроповання виявилися 36-річний чоловік та 32-річна жінка. Спільники розповсюджували марихуану та амфетамін серед місцевих мешканців. До злочинної діяльності залучили ще двох чоловіків, які виконували роль наркокур’єрів", - повідомили в МВС.

Крім цього, встановлено, що змовники збували заборонений товар ще й військовослужбовцям однієї з частин Збройних Сил України та колишнім поліцейським.

"Клієнти могли придбати наркотики за попередньою домовленістю з рук в руки та за місцем проживання наркоділків. Гроші за товар торгівці наркотиками приймали готівкою або переказом на банківські картки", - наголосили у відомстві.

Наголошується, що за фактами, викритими внутрішньою безпекою НПУ, слідчі ГУНП у Львівській області внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Наразі одного з організаторів злочинної групи затримано в порядку ст. 208 КПК України.

"Йому та трьом його спільникам слідчі поліції Львівщини вже вручили підозри за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. За оборудки з наркотичними засобами та психотропними речовинами змовникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев'яти до 12 років з конфіскацією майна", - додали в МВС.

Нагадаємо, у Миколаєві затримали організатора транснаціонального наркоугруповання.