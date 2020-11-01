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01 ноября 2020, 10:31 3

На КПП "Ужгород" служебная собака нашла среди гуманитарки партию психотропов

01 ноября 2020, 10:31 3
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Гуманитарную помощь везли из Германии в одну из религиозных общин Прикарпатья
Гуманитарную помощь везли из Германии в одну из религиозных общин Прикарпатья
Фото: Facebook
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На украинско-словацкой границе специально обученный лабрадор Бадди вынюхал в грузовике с гуманитаркой запрещенные психотропы.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Закарпатскую таможню Гостаможслужбы.

Грузовик "DAF" под управлением гражданина Украины прибыл на таможенный пост "Ужгород" Закарпатской таможни Гостаможслужбы. Во время таможенно-пограничного контроля водитель предоставил товаросопроводительные документы, согласно которых перемещал гуманитарную помощь из Германии в адрес одной из религиозных общин Ивано-Франковщины.

Впрочем, инспекторы решили детально проверить содержимое гуманитарного груза, привлекая кинологическую команду с четвероногим помощником, который натренирован на обнаружение наркотических веществ, прекурсоров и их аналогов.

Следовательно, среди мебели, матрасов, памперсов и других вещей, что были в употреблении, лабрадор ретривер Бадди молниеносно вынюхал в картонных коробках значительную партию медпрепаратов, ограниченные к ввозу на территорию Украины.

В частности, в посылках были Tramadol, Alprazolam, Oxazepam, Rivotril, Zolpidem, Midazolam, Diazepam, Euphulong, Ketamin, Rivotril.

Выяснилось, что пакет документов для перемещения "гуманитарки" через границу готовила должностное лицо немецкой компании, которая была отправителем гуманитарного груза. Поэтому в отношении иностранца и составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 483 ч.1 Таможенного кодекса Украины.

Скрытые от таможенного контроля психотропы, на которые необходимо разрешительные документы для перемещения через границу, изъяты. Дело направят в суд.

На украинско-словацкой границе лабрадор Бадди вынюхал в грузовике с гуманитаркой запрещенные психотропы Заехал...

Posted by Закарпатская таможня Гостаможслужбы on Saturday, October 31, 2020

Напомним,27 сентября на границе с Венгрией задержали псевдодипломата с бусом контрабандных сигарет. Рекорда партию контрабандного товара тогда тоже нашел служебный пес.

наркотики Ужгород контрабанда Закарпатье кпп
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